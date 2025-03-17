Казахстан и Китай договорились об увеличении пропускной способности на границе
Казахстанская сторона представила информацию о модернизации пунктов пропуска.
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Накануне 12-го заседания Комитета по сотрудничеству "Казахстан – Китай" состоялась двусторонняя встреча председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жандоса Дуйсембиева с новым министром Главного таможенного управления Китайской Народной Республики Сунь Мэйцзюнь, передаёт BaigeNews.kz.
Жандос Дуйсембиев поздравил министра с назначением и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на реализацию поручений глав государств. Эти задачи включают упрощение таможенных процедур, повышение прозрачности на границе и стимулирование двусторонней торговли.
Казахстанская сторона представила информацию о модернизации пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также о результатах пилотного проекта круглосуточного режима работы на пунктах пропуска Нур Жолы – Хоргос.
Ключевые договорённости:
- совместные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска;
- модернизация инфраструктуры и увеличение режима работы пунктов пропуска;
- введение минимального количества принимаемых автотранспортных средств (АТС) для бесперебойного движения;
- усиление работы совместной рабочей группы по координации процессов на границе.
В первой половине апреля рабочая группа проведёт выездное совещание на границе, чтобы изучить бизнес-процессы, выявить проблемные вопросы, влияющие на движение АТС, и выработать рекомендации для их устранения.
По итогам переговоров стороны договорились ускорить модернизацию пунктов пропуска, повысить эффективность таможенного контроля; обеспечить комфортные условия пересечения границы и избежать скопления АТС.
Встреча стала шагом к развитию торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем, а достигнутые договорённости позволят значительно повысить эффективность и скорость таможенного оформления.
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