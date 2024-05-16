Казахстан и Китай договорились о правовой помощи

Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании палаты ратифицировали Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и КНР об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Документ направлен на подпись главе государства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Целью Закона является повышение эффективности защиты прав граждан и юридических лиц Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также развитие сотрудничества по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

"Протоколом предусматриваются уточнение функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Республики Казахстан, а также актуализация компетентных учреждений обеих сторон. Ожидаемыми результатами Закона являются дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан и юридических лиц Казахстана и Китая. При ратификации Протокола его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", - заявил сенатор Амангельди Толамисов.

Позже в кулуарах Сената вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова сообщила, что в цлеом наше законодательство предусматривает, что если преступление совершено на территории другого государства, то, соответственно, рассмотрение дела идёт согласно законам того государства. Ратификация же Протокола позволяет установить взаимодействие между уполномоченными органами двух стран.