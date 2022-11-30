Лента новостей
- Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций - МИД 12:33 32
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 12:31 46
- Авария на ТЭЦ: в Экибастуз прибыли ремонтные бригады из других городов 11:39 364
- Телевидение и радио временно отключили в Казахстане 11:34 370
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев и вандализм 11:26 221
- Казахстан и Китай будут сотрудничать в поиске затерянных самолётов 11:21 228
- Мажилис одобрил законопроект по сохранению казахских пород собак тазы и тобет 11:12 173
- Оперативный штаб в Экибастузе: начался объезд социальных объектов города 10:29 284
- Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане 09:58 495
- Рост заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 09:11 374
- Новые подходы к управлению мусором разработали в Алматы 08:26 573
- Масштабная спецоперация КНБ и МВД: задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией 08:15 856
- Токаев предложил открыть в Казахстане торговое представительство Франции 08:00 419
- Осуждён участник январских событий, из-за которого "КамАЗ" переехал военного 07:45 495
- В Астане горячим чаем угощают уборщиков снега и горожан на остановках 06:10 419
- Адмштрафы казахстанцы теперь могут проверить на сайте ПКБ 05:36 455
- В Актау водитель авто сбил двух девочек, одна из них скончалась 04:08 748
- Как подписать документы в Egov Mobile с помощью QR-кода 03:24 454
- Спасатели вызволили примёрзшего ко льду лебедя в Актобе 02:31 331
- Total построит в Казахстане ветряную электростанцию 01:46 431
- Alstom для своего проекта в Казахстане подготовит более 1000 местных специалистов 01:39 590
- ЧС в Экибастузе. Без тепла остаются 17 многоэтажек и три соцобъекта 01:28 495
- Ноу-хау в преподавании военному делу ввёл полковник-педагог 01:01 405
- Токаев обсудил перспективы совместных проектов ВИЭ с главой французской EDF 00:56 347
- Токаев пригласил спикера сената Франции посетить Казахстан 00:26 528
- Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз 29.11.2022 480
- На низкую зарплату пожаловались павлодарские спасатели 29.11.2022 630
- Бесплатные стоматологические услуги доступны в Алматы 29.11.2022 661
- ЧС в Экибастузе: власти обратились к жителям города 29.11.2022 960
- О службе в Ливане рассказал казахстанский миротворец 29.11.2022 399
- Усиление ветра и снепогады - прогноз погоды на 30 ноября в Казахстане 29.11.2022 620
- Вероятность сильных землетрясений в Алматы высока — эксперт 29.11.2022 2405
- В Акмолинской области готова к запуску ветроэлектростанция. Фоторепортаж 29.11.2022 2231
- Ограничено движение транспорта ещё в трёх областях Казахстана 29.11.2022 436
- Домашнее насилие: кто виноват, и что делать? 29.11.2022 424
- Плюнувшего в прямом эфире депутата оштрафовали в Казахстане 29.11.2022 931
- 50 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана в Дубай 29.11.2022 488
- Что хранится в Доме-музее Ахмета Байтурсынулы 29.11.2022 363
- Лидер A'Studio об Алле Пугачёвой, футбольном детстве и возвращении "Джулии" 29.11.2022 1920
- Токаев встретился с основателем Французского института международных отношений 29.11.2022 414
- Две машины провалились под лёд в Карагандинской области 29.11.2022 653
- Фейковые рассылки о цифровом тенге распространяют в Сети 29.11.2022 408
- Трассы перекроют в двух областях Казахстана 29.11.2022 569
- Между главой МИД РК и Госсекретарем США состоялся телефонный разговор 29.11.2022 394
- Казахстан-Франция: как налажены торговые отношения между странами 29.11.2022 456
- Жителям Экибастуза возместят ущерб за период отсутствия тепла 29.11.2022 691
- Как прошла торжественная церемония встречи Президента Казахстана в Париже 29.11.2022 618
- Токаев пригласил Макрона посетить Казахстан 29.11.2022 1101
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 691
- Пожар произошёл на вокзале Алматы-2 29.11.2022 1030
- Оборот наличных денег снизился в Казахстане до 18 процентов 29.11.2022 784
- Ещё один ребёнок в Казахстане получил инъекцию самого дорогого в мире препарата 29.11.2022 709
- Платные алматинские парковки вернули в коммунальную собственность 29.11.2022 456
- Для привлечения педагогов в Казахстане введут "научно-педагогическую визу" 29.11.2022 484
- Тело "Мисс Казахстан-2000" обнаружили в Москве 29.11.2022 5384
- Президент Франции встретил Токаева в Елисейском дворце 29.11.2022 791
- "Нет единых решений для всех ситуаций" — Ашимбаев о возврате проблемных ТЭЦ государству 29.11.2022 482
- Ашимбаев об аварии в Экибастузе: "Поставим соответствующие вопросы перед Правительством" 29.11.2022 616
- СМИ: Племянник генпрокурора незаконно зарегистрировал 30 авто через ЦОНы Алматинской области 29.11.2022 8951
- Госсекретарь США высказался о территориальной целостности Казахстана 29.11.2022 1267
- В Казахстане предлагают расширить меры пресечения, не связанные с арестом 29.11.2022 362
- Аналитики: мясо птицы подорожало на 28% за год в Казахстане 29.11.2022 520
- Знать казахский язык, историю и Конституцию Казахстана обязаны иностранцы для получения гражданства РК 29.11.2022 499
- Пеленгаторы мобильников в тюрьмах Тараза оставили без связи почти 100 тысяч горожан 29.11.2022 513
- Астана может служить каналом связи с Кремлем - французские СМИ 29.11.2022 570
- Пресс-секретарь Токаева объяснил "идею тройственного союза России, Казахстана и Узбекистана" 29.11.2022 1682
- В Талдыкоргане вынесли приговор мужчине, "заминировавшему" здание полиции 29.11.2022 527
- Провести полный аудит тепловой инфраструктуры Казахстана призвал глава Минторговли 29.11.2022 728
- Около 100 тысяч россиян остаются в Казахстане - Дуйсенова 29.11.2022 516
- Дополнительные гранты для педагогической специальности не нужны - Минпросвещения 29.11.2022 417
- С чем связано закрытие McDonald’s в Казахстане, рассказал глава минторговли 29.11.2022 890
- Единую систему учёта мигрантов предложили создать в Минтруда 29.11.2022 509
- "Стоимость" визы для инвесторов могут снизить в Казахстане 29.11.2022 466
- Казахстанцы смогут следить за ходом строительства школ через IP-камеры 29.11.2022 523
- Что связывает Казахстан и Францию 29.11.2022 611
- Экибастузцев обеспечили бесплатной мобильной связью 29.11.2022 576
- Премьер поручил провести расследование аварии на ТЭЦ в Экибастузе 29.11.2022 568
- Строители повредили газопровод: в Астане "Коктал-1" остался без газа 29.11.2022 565
- 200 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в штате Миннесота 29.11.2022 524
- COVID-19 за сутки подтвердился у 85 казахстанцев 29.11.2022 553
Казахстан и Китай будут сотрудничать в поиске затерянных самолётов
В мажилисе рассмотрят проект Закона РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", передает BaigeNews.kz.
"Целью Соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Данное Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств", — говорится в документе.
По данному законопроекту провели заседание рабочей группы и расширенное заседание Комитета. Постоянные комитеты мажилиса парламента представлили положительные заключения по законопроекту.
"В связи с этим комитет считает возможным внести проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов" на рассмотрение пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан", — сообщил председатель комиссии Альберт Рау.
-
Trend news
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 12:31 24
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 9312
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1468
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 51497
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1014
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 18316
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 7730
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 1929
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1053
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3560
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2480
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1507
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1412
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4195
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1830
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35315
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19743
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8139
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5129
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2340
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27674
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 42875
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2321
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17385
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5027
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9727
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4285
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3394
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3341
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10290
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42535
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3196
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2781
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12503
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3635
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20078
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5117
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4076
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5365
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9553
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7747
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3650
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11398
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3252
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3337
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4170
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35969
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4112
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5435
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3934
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5037
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5208
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46009
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3653
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60163
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15951
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19652
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4714
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4626
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5662
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5830
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7158
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15066
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8378
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91158
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7195
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6719
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15637
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8885
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5595
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5983
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35747
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6792
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7848
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14941
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14145
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10683
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303370
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 11208
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 10487
-
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 691
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1231
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1292
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1465
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1322
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1507
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2124
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2253
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2378
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2506
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2222
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2615
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2348
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2512
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2486
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2613
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2816
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2647
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2827
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3028
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3016
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3221
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3721
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4059
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3722
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3942
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3846
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3924
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3936
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3762
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4226
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4455
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4165
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22430
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4507
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4347
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4330
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9421
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5089
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15029
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13165
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13177
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13821
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12701
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17100
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13862
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15290
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16240
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15920
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13481
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13900
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31926
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14936
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17652
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13994
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15214
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15821
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17179
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15262
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17251
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16782
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18019
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17847
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34501
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18335
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19343
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18941
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19803
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19753
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29304
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19250
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26583
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37339
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21016
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28434
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25923
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27531
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23609
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25264
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23648