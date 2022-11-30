Казахстан и Китай будут сотрудничать в поиске затерянных самолётов

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В мажилисе рассмотрят проект Закона РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", передает BaigeNews.kz.

"Целью Соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Данное Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств", — говорится в документе.

По данному законопроекту провели заседание рабочей группы и расширенное заседание Комитета. Постоянные комитеты мажилиса парламента представлили положительные заключения по законопроекту.