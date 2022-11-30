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aex.ru Сегодня, 11:21
228
Сегодня, 11:21
228
Фото: aex.ru

Казахстан и Китай будут сотрудничать в поиске затерянных самолётов

В мажилисе рассмотрят проект Закона  РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", передает BaigeNews.kz

"Целью Соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Данное Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств", — говорится в документе.

По данному законопроекту провели заседание рабочей группы и расширенное заседание Комитета. Постоянные комитеты мажилиса парламента представлили положительные заключения по законопроекту.

"В связи с этим комитет считает возможным внести проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов" на рассмотрение пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан", — сообщил председатель комиссии Альберт Рау. 

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#законопроект #авиация #Китай
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:21
228
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