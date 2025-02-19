Мажилис ратифицировал Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осуждённых лиц. Соглашение было совершено 25 марта 2024 года в Астане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В соответствии с документом стороны обязуются передавать друг другу осуждённых к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в том государстве, гражданами которого они являются.

Для передачи осуждённых должны быть соблюдены три основных условия:

– осуждённый должен иметь гражданство одной из двух стран;

– согласие осуждённого о передаче;

– деяние, за которое человек был осуждён, должно признаваться преступлением в обеих странах.

В передаче может быть отказано, если сторона вынесения приговора сочтёт, что это может угрожать её национальной безопасности, если осуждённый не возместил ущерб по приговору, в стороне вынесения приговора в отношении осуждённого осуществляется уголовное преследование.