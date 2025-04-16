Казахстан и Кипр договорились о передаче осуждённых
Сегодня, 20:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
28Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Астана повысила тарифы на вывоз мусора: Что изменится для горожан
- Северо-Казахстанская область готовится к мощной третьей волне паводков
- Вечер Димаша: бельгийское радио посвятит спецэфир казахстанскому артисту
- Решение обойдётся нам в годовую прибыль - Тимур Турлов о скандале с билетами на концерт Джей Ло
- Основателю канала "Синий кит" вынесли приговор