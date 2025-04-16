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Казахстан и Кипр договорились о передаче осуждённых

Сегодня, 20:23
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baigenews.kz Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23
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Фото: baigenews.kz

Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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