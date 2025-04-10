Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан одобрили Закон о ратификации соглашения с Республикой Кипр о передаче осужденных лиц. Документ направлен на развитие международного правового сотрудничества и создание условий для возвращения казахстанцев, отбывающих наказание за рубежом, передает BaigeNews.kz.

На пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан был принят Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц". Документ закрепляет правовые механизмы для возврата граждан Казахстана, осуждённых за рубежом, для дальнейшего отбывания наказания на родине.

"Принятие Закона приведёт к ряду положительных результатов: граждане Казахстана смогут отбывать наказание на родине, сохраняя связь с обществом; соглашение укрепит правовое сотрудничество между Казахстаном и Кипром и усилит двусторонние отношения; кроме того, реализация Закона будет способствовать обеспечению принципов справедливости и гуманности при исполнении наказаний, а также защите прав осуждённых", - рассказала сенатор Жанна Асанова.

Кроме того, соглашением предусмотрены случаи отказа в передаче, в том числе при угрозе суверенитету или общественному порядку, невозмещении ущерба, либо при наличии незавершённого уголовного преследования.

Как отмечается в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, ратификация соглашения позволит повысить эффективность правового сотрудничества с Кипром, улучшит реализацию принципов справедливости и будет способствовать социальной адаптации осуждённых граждан при возвращении на родину.

Документ не повлечёт дополнительных финансовых затрат — его реализация будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре в республиканском бюджете.