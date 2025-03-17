Казахстан и Катар укрепляют юридическое сотрудничество: подписан новый закон
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
64Фото: baigenews.kz
Глава государства подписан Законы "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам" и "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Тексты законов публикуются в печати.
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