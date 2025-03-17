Глава государства подписан Законы "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам" и "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тексты законов публикуются в печати.