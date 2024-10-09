Казахстан и Катар договорились развивать военное сотрудничество
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
105Фото: BaigeNews.kz
Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Катара о военном сотрудничестве, передаёт BaigeNews.kz.
Документ подписан в Дохе в 2023 году.
Ратификация соглашения позволит странам осуществлять сотрудничество в военном образовании и науке, медицине. Также предусматриваются культурные и спортивные мероприятия в военной области, консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовки, и другие.
В рамках соглашения уполномоченные органы Казахстана и Катара создадут совместную рабочую группу, которая будет определять, организовывать и координировать военное сотрудничество.
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