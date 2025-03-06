Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения с Катаром по вопросам экстрадиции. Этот документ позволит двум странам сотрудничать в выдаче разыскиваемых лиц для привлечения их к уголовной ответственности, передает BaigeNews.kz.

Соглашение, подписанное 14 февраля 2024 года в Дохе, определяет условия и процедуру экстрадиции, включая возможную отсрочку выдачи. Документ также устанавливает случаи, когда выдача невозможна, например, если речь идет о гражданах запрашиваемой стороны.

"Цель соглашения – возвращение в нашу страну граждан, совершивших преступления и скрывающихся в Государстве Катар, а также передача их граждан по запросу. Кроме того, оно направлено на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере международного права. Согласно соглашению, в соответствии с его положениями и национальным законодательством сторон, осуществляется экстрадиция лиц, совершивших преступления, за которые предусмотрено лишение свободы сроком не менее одного года или более строгое наказание. В документе определены условия и порядок выдачи, уполномоченные центральные государственные органы, меры предварительного задержания разыскиваемых лиц, механизм исполнения решения об экстрадиции, а также порядок урегулирования споров", - рассказала депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова.

Соглашение также предусматривает возможность запроса дополнительных документов и разъяснений по запросу на выдачу. Ратификация соглашения повысит эффективность правового сотрудничества Казахстана и Катара в борьбе с преступностью. В документе также оговариваются финансовые вопросы, связанные с исполнением запросов, и порядок урегулирования возможных разногласий.

Комитет Сената не выявил замечаний к закону и рекомендовал его к одобрению. Ожидается, что соглашение укрепит двусторонние отношения и упростит взаимодействие правоохранительных органов двух стран.