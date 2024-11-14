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  • BAIGENEWS

Казахстан и Катар будут сотрудничать в военной сфере

Сегодня, 11:55
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Минобороны РК Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55
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Фото: Минобороны РК

Сенат ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о военном сотрудничестве, передает BaigeNews.kz.

Как отметил депутат Галиаскар Сарыбаев, соглашение между Правительствами двух государств было заключено в Дохе 12 декабря 2023 года.

"Его ратификация позволит проводить мероприятия между двумя государствами в области военного образования, подготовки военнослужащих, повышения квалификации, военной медицины, науки, культуры, спорта", — сказал сенатор. 

Соглашение предусматривает возможность использования воздушного пространства и военных полигонов двух стран для проведения мероприятий боевой подготовки.

Договор заключен на 5 лет и автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до окончания текущего срока.

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