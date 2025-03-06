  • 6 Марта, 11:23
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Казахстан и Катар будут сотрудничать в расследовании уголовных дел

Ратификация соглашения создаст условия для дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступностью и обеспечит более эффективное взаимодействие Казахстана и Катара в сфере уголовного судопроизводства.

Сегодня, 10:25
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baigenews.kz Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: baigenews.kz

Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения с Катаром по взаимной правовой помощи в уголовных делах. Это позволит двум странам эффективнее расследовать преступления и обмениваться необходимой информацией, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение, подписанное 14 февраля 2024 года в Дохе, регулирует взаимодействие правоохранительных органов Казахстана и Катара. Оно охватывает проведение следственных действий, передачу арестованных лиц, конфискацию имущества и вручение официальных документов.

Документ также устанавливает правила защиты конфиденциальной информации и гарантирует соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых. В нем прописаны случаи, когда одна из сторон может отказать в предоставлении помощи.

Комитет Сената не нашел замечаний по закону и рекомендовал его к одобрению. Ожидается, что это соглашение усилит сотрудничество двух стран в борьбе с преступностью и упростит обмен правовой информацией.

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