Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения с Катаром по взаимной правовой помощи в уголовных делах. Это позволит двум странам эффективнее расследовать преступления и обмениваться необходимой информацией, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение, подписанное 14 февраля 2024 года в Дохе, регулирует взаимодействие правоохранительных органов Казахстана и Катара. Оно охватывает проведение следственных действий, передачу арестованных лиц, конфискацию имущества и вручение официальных документов.

Документ также устанавливает правила защиты конфиденциальной информации и гарантирует соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых. В нем прописаны случаи, когда одна из сторон может отказать в предоставлении помощи.

Комитет Сената не нашел замечаний по закону и рекомендовал его к одобрению. Ожидается, что это соглашение усилит сотрудничество двух стран в борьбе с преступностью и упростит обмен правовой информацией.