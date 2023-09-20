Казахстан и Канада обменялись опытом в сфере энергетики
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В Калгари, нефтегазовой столице Канады, при содействии Посольства РК проведен первый казахстанско-канадский "круглый стол" по сотрудничеству в сфере энергетики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.
Глава минэнерго Алмасадам Саткалиев проинформировал канадских коллег о развитии топливо-энергетического сектора Казахстана.
По словам руководителей компаний "Cameco Corporation", "Hatch" и "Condor Energies", энергетический потенциал Казахстана полностью не раскрыт и канадские компании, имеющий значительный опыт и передовые технологии, могут способствовать этому процессу.
Кроме того, как отметили в минэнерго, особый интерес вызвали недавние инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию возобновляемой энергетики, газификации страны, внедрению принципов ESG, а также подходы Казахстана по переходу к углеродной нейтральности.
"По итогам дискуссий были достигнуты предметные договоренности о налаживании межрегиональных связей, а также об организации в 2024 г. взаимных визитов нефтегазовых компаний Казахстана и Канады.
Кроме того, на полях мероприятия проведены двухсторонние переговоры главы МЭ РК с министрами энергетики стран-участников ВНК, членами правительства канадских провинций Альберты, Ньюфаундленд и Лабрадора, а также с руководителями ряда крупных международных компаний для обсуждения перспективных проектов на территории РК", - говорится в сообщении.
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