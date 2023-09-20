Казахстан и Канада обменялись опытом в сфере энергетики

В Калгари, нефтегазовой столице Канады, при содействии Посольства РК проведен первый казахстанско-канадский "круглый стол" по сотрудничеству в сфере энергетики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

Глава минэнерго Алмасадам Саткалиев проинформировал канадских коллег о развитии топливо-энергетического сектора Казахстана.

По словам руководителей компаний "Cameco Corporation", "Hatch" и "Condor Energies", энергетический потенциал Казахстана полностью не раскрыт и канадские компании, имеющий значительный опыт и передовые технологии, могут способствовать этому процессу.

Кроме того, как отметили в минэнерго, особый интерес вызвали недавние инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию возобновляемой энергетики, газификации страны, внедрению принципов ESG, а также подходы Казахстана по переходу к углеродной нейтральности.