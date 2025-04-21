В столице Казахстана проходит первый в истории Региональный форум Израиль – Казахстан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На открытии форума выступили посол Израиля в Казахстане Эдвин Глусман и посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев. Стороны подчеркнули, что двусторонние отношения достигли наивысшего уровня за всю историю дипломатического взаимодействия между странами.

Эдвин Глусман, открывая работу форума, отметил, что проведение мероприятия – это начало большой дружбы двух стран.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прошлой неделе во время визита в Парламент Израиля сказал, что Казахстан и Израиль должны укреплять взаимодействие и партнерство во всех областях, секторах. Это как раз то, чем мы с вами будем заниматься в течение следующих трех дней. Мы делаем то, что мы должны сделать для того, чтобы этот потенциал между двумя странами можно было бы перевести на уровень глобальности. У нас очень много возможностей сделать это. В этом плане мы взаимодополняем друг друга", – сказал Глусман.

По словам Даулета Ембердиева, ключевыми направлениями казахстанско-израильского партнёрства являются торговля, инвестиции, логистика, водные ресурсы, IT и образование.

"Наше динамичное взаимодействие успешно противостоит геополитическим и экономическим вызовам благодаря доброй воле и эффективной реализации договоренностей", – отметил он.

В 2024 году объём торговли между странами достиг $236 млн. Казахстан предлагает увеличить поставки металлургической и машиностроительной продукции и довести товарооборот до $1 млрд. Прямые инвестиции из Израиля составили $53,7 млн за прошлый год, а с 2005 года - более $442 млн. В стране уже работают 180 совместных предприятий.

Казахстан предлагает Израилю использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут как устойчивый логистический коридор в Азию. Пропускную способность маршрута планируется увеличить до 10 млн тонн к 2027 году. Также Казахстан готов поставлять Израилю редкоземельные и стратегически важные минералы – страна уже производит 21 из 34 ключевых элементов.

Одним из перспективных направлений Даулет Ембердиев назвал сотрудничество в сфере информационных технологий. Казахстан намерен увеличить экспорт цифровых услуг до $1 млрд к 2026 году. Astana Hub и израильская Start-Up Nation Central уже начали совместную работу. Ведётся проработка строительства Академии кибербезопасности при участии компании CyberPro.

Также во время дискуссии были подняты вопросы управления водными ресурсами. Израильские компании "Мекорот", "Dan Capital" и "BlueGen" уже разрабатывают проекты в Алматы, Усть-Каменогорске и Семее. С 2024 года "Мекорот" работает над мастер-планом для водных объектов Алматы.

Участники дискуссии обсудили возможность создания специальной образовательной программы для казахстанских студентов и преподавателей в области водных ресурсов и биотехнологий. В частности посол Казахстана в Израиле анонсировал идею проведения первого молодежного форума "Казахстан – Израиль" и подчеркнул значимость программ "Болашак" и MASHAV.

Кроме того, Казахстан продвигает идеи глобального сотрудничества в области ИИ. Создан Международный центр Alem.AI для развития стартапов и исследований в этой сфере.