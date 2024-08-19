Казахстан и Израиль обсуждают развитие туризма и безвизовый режим
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Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев провёл встречу с генеральным директором Министерства регионального сотрудничества Израиля Гиладом Шадмоном. Стороны обсудили развитие туризма и введение безвизового режима для граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Посол ознакомил собеседника с политическими и социальными реформами Президента РК, актуальными программами экономической модернизации, а также международными инициативами Казахстана. Кроме того, Ембердиев отметил высокий уровень дружеских отношений между двумя странами и выразил уверенность, что в будущем это сотрудничество выйдет на новый уровень.
Шадмон подтвердил готовность всячески оказывать поддержку в укреплении региональных связей и развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и других отраслях.
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