Казахстан и Израиль обсуждают развитие туризма и безвизовый режим

Посол Казахстана в Израиле Даулет Ембердиев провёл встречу с генеральным директором Министерства регионального сотрудничества Израиля Гиладом Шадмоном. Стороны обсудили развитие туризма и введение безвизового режима для граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Посол ознакомил собеседника с политическими и социальными реформами Президента РК, актуальными программами экономической модернизации, а также международными инициативами Казахстана. Кроме того, Ембердиев отметил высокий уровень дружеских отношений между двумя странами и выразил уверенность, что в будущем это сотрудничество выйдет на новый уровень.

Шадмон подтвердил готовность всячески оказывать поддержку в укреплении региональных связей и развитии сотрудничества в сельском хозяйстве и других отраслях.