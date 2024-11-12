Казахстан и Исламский банк развития подписали крупнейшее в истории соглашение

Президент Казахстана высоко оценил итоги круглого стола Арабской координационной группы, состоявшегося в сентябре этого года в Астане. Это мероприятие продемонстрировало взаимную приверженность углублению многостороннего сотрудничества в реализации стратегических проектов.

Глава государства приветствовал подписание первой фазы финансового и технического соглашения по проекту "Развитие водных ресурсов, устойчивых к изменению климата". Реализация данного проекта позволит построить и модернизировать 8 водоемов, 1 контррегулятор и 115 каналов общей протяжённостью 3450 км в 7 областях Казахстана, что обеспечит устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных земель площадью более 332 тысяч гектаров.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность руководству Исламского банка развития за неизменную поддержку, которая играет важную роль в устойчивом экономическом развитии Казахстана.

По итогам переговоров состоялся обмен подписанным документом. Сумма соглашения составляет 1,153 млрд долларов, включая грант в размере 3,5 млн долларов. Этот проект является крупнейшим по объему финансирования за 51-летнюю историю банка.