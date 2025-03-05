Казахстан и ICAO обсудили производство экологичного авиатоплива
"КазМунайГаз" рассматривает возможность запуска производства SAF.
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В Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с директором Европейского и Североатлантического бюро ICAO Николя Ралло. Стороны обсудили вопросы "зелёной" трансформации в Казахстане, уделив особое внимание развитию производства устойчивого авиационного топлива (SAF), передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанская сторона подчеркнула приверженность развитию возобновляемых источников энергии и реализации экологически устойчивых проектов, что создает благоприятные условия для инвесторов.
"КазМунайГаз" рассматривает возможность запуска производства SAF. Упомянуты рекомендации ICF о строительстве завода по переработке биоэтанола в SAF и планы по расширению производства биоэтанола на заводе Bio Operations.
"Казахстан демонстрирует готовность к строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива и активно работает над созданием условий для развития чистой энергетики. Мы убеждены, что энергетический переход невозможен без активного участия всех заинтересованных сторон. Казахстан готов к сотрудничеству на всех уровнях" - заявил министр.
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