В Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с директором Европейского и Североатлантического бюро ICAO Николя Ралло. Стороны обсудили вопросы "зелёной" трансформации в Казахстане, уделив особое внимание развитию производства устойчивого авиационного топлива (SAF), передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанская сторона подчеркнула приверженность развитию возобновляемых источников энергии и реализации экологически устойчивых проектов, что создает благоприятные условия для инвесторов.

"КазМунайГаз" рассматривает возможность запуска производства SAF. Упомянуты рекомендации ICF о строительстве завода по переработке биоэтанола в SAF и планы по расширению производства биоэтанола на заводе Bio Operations.