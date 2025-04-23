Казахстан и Хорватия усиливают экономическое сотрудничество
Президент принял министра иностранных и европейских дел Хорватии.
Сегодня, 15:02
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Сегодня, 15:02Сегодня, 15:02
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Глава государства принял министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, передаёт BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит министра является наглядным свидетельством стремления Хорватии придать новый импульс двусторонним отношениям. Он выразил уверенность в том, что взаимодействие Казахстана и Хорватии будет и далее развиваться в духе взаимного доверия и конструктивного диалога.
Президент с удовлетворением отметил рост интереса хорватских компаний к казахстанскому рынку, в том числе в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика и пищевая промышленность.
Сегодня в Казахстане успешно работают более 30 компаний с хорватским участием, включая такие известные бренды, как Pliva и Podravka.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал участие представительной делегации Хорватии в проходящем сегодня казахско-хорватском бизнес-форуме, отметив, что достигнутые соглашения будут способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.
Ранее мы сообщали, что Казахстан и Пакистан наращивают сотрудничество в оборонной сфере.