Вопросы сотрудничества в транзитно-транспортной сфере обсудили премьер-министры Казахстана и Грузии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Через территории обеих стран проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры, соединяющие Европу с Китаем и Юго-Восточной Азией.

Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В 2024 году объём перевалки грузов по этому маршруту вырос на 62 процента и достиг 4,5 миллиона тонн, что почти в пять раз превышает уровень 2021 года.