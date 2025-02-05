  • 5 Февраля, 16:38
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Казахстан и Грузия укрепляют сотрудничество по развитию Транскаспийского маршрута

Объём перевалки грузов по маршруту ТМТМ вырос на 62 процента.

Сегодня, 16:23
АВТОР
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railways.kz Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: railways.kz

Вопросы сотрудничества в транзитно-транспортной сфере обсудили премьер-министры Казахстана и Грузии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Через территории обеих стран проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры, соединяющие Европу с Китаем и Юго-Восточной Азией.

Особое внимание уделяется развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В 2024 году объём перевалки грузов по этому маршруту вырос на 62 процента и достиг 4,5 миллиона тонн, что почти в пять раз превышает уровень 2021 года.

"Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита. В этих планах мы безусловно учитываем транзитно-транспортный потенциал Грузии. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития партнёрства по всем направлениям", - сказал Олжас Бектенов.

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