Главы правительств Казахстана и Грузии обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в сфере энергетики. К каким именно договорённостям пришли стороны, рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В первую очередь, обсуждалось сотрудничество в области транзита и поставки нефти и нефтепродуктов. Казахстан владеет морским портом, также в аренде у нас морской нефтяной терминал в порту Батуми. У нас есть серьёзные планы по инвестированию, расширению. Обсуждались вопросы стабильной работы данных объектов, что особенно важно в рамках развития срединного коридора", - сказал Саткалиев.

Одним из перспективных направлений сотрудничества между странами является энергетика. Казахстан совместно с Азербайджаном и Узбекистаном рассматривает проект прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, который позволит наладить транзит электроэнергии в южную Европу. Для реализации этого проекта планируют начать консультации с грузинскими коллегами.

Министр также отметил рост интереса со стороны казахстанских бизнесменов к инвестициям в экономику Грузии и подчеркнул, что поручения, данные в рамках укрепления энергетического сотрудничества, будут выполнены в установленный срок.