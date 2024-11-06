Казахстан и Франция: Укрепление партнёрства во многом зависит от политической воли Токаева - политолог

Экономическое сотрудничество является ключевым фактором успеха стратегического партнёрства Казахстана и Франции. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе инвестиционного круглого стола, обращаясь к капитанам французского бизнеса. Глава государства отметил, что РК рада быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнёров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний. О перспективах укрепления партнёрства между странами и важных деталях приёма Президента РК, влияющих на характер казахско-французских отношений, рассказал руководитель Института евразийской политики Максимом Крамаренко, передает BaigeNews.kz.

- Максим Борисович, на какой момент торжественной церемонии встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, посетившего Французскую Республику с государственным визитом, Вы обратили особое внимание?

- Следует обратить внимание, что встреча казахстанского лидера была организована на высшем уровне, с почётным караулом и письменным обращением на казахском языке в социальной сети Х, в котором французский Президент назвал своего коллегу уважаемым партнёром и другом. “Благодаря Вам в последние годы партнёрство между нашими странами значительно укрепилось”, – отметил Эмманюэль Макрон, обращаясь к Касым-Жомарту Токаеву в ходе переговоров. Действительно, в казахско-французских отношениях наблюдается поступательное развитие. Франция проявляет большой интерес к Казахстану, который для неё может стать точкой ввода своих экономических интересов не только в Центральную Азию, но и в такие межгосударственные союзы как, например, АСЕАН. При этом Париж, понимая растущую роль Астаны на международной арене, пытается выстроить привилегированную модель двустороннего сотрудничества.

- В чём это проявляется?

- Подтверждая свои серьёзные намерения, французы не скупились, подписав с казахстанской стороной 36 соглашений на сумму более $2,2 млрд. В частности, речь идёт о стратегическом сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и Société Generale S.A., о стратегическом сотрудничестве по шестиосным электровозам между "Қазақстан темір жолы" и компанией Alstom Transport SA, а также о дорожной карте стратегического партнёрства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам.

Для Франции, и в целом ЕС, большое значение имеет активное участие Казахстана в европейской стратегии взаимосвязанности с Центральной Азией "Global Gateway", представляющей собой развитие альтернативных торговых путей из Китая в Европу, идущих в обход России, находящейся сейчас под санкциями.

Большие подвижки наблюдаются в сфере гуманитарного сотрудничества. В республике появятся две французских школы (в Астане и Алматы), откроется филиал университета Лотарингии при Казахском национальном педагогическом университете им. Абая. Рассматривается вопрос создания казахско-французского университетского центра "Люмьер". Кроме этого, в РК заработало представительство французского агентства развития (AFD).

Поэтому заявление Президента Эмманюэля Макрона о значительном укреплении партнёрства между двумя странами, соответствует действительности, и оно во многом зависит от политической воли Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

- По Вашему мнению, на каких вопросах международной повестки Казахстан и Франция намерены сфокусировать внимание в ближайшее время?

- Судя по подписанной в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Париж совместной декларации, Казахстан и Франция будут уделять внимание сохранению статусности ООН – фундамента современной системы международных отношений. В тексте вышеназванного документа отмечается, что стороны заявляют о своей непоколебимой приверженности международному праву и основным принципам Устава ООН. Соответственно, Казахстан и Франция декларируют важность поддержания политико-правовой силы ООН, от которой зависит уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности существующих в настоящее время государств.

Также стороны включили в круг важных вопросов международной повестки украинскую проблематику, влияющую негативно на экономические и политические процессы в мире; вопрос подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией; и процессы, происходящие в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Ну, и, конечно же, что немаловажно для Казахстана, взявшего курс на превращение себя в транспортно-логистическую державу, в круг важных вопросов международной повестки было включено обеспечение безопасности развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, в котором важным фактором является сохранение мира и политической стабильности на Южном Кавказе.

- Какую выгоду от сотрудничества Казахстана и Франции могут получить партнёры РК?

- Первое, что, как говорится, лежит на поверхности – скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Эти две страны являются союзниками Казахстана, первая – по организации тюркских государств, вторая – по ЕАЭС и ОДКБ. Казахстан предпринимает в этом направлении определённые внешнеполитические усилия, например, предоставив в этом году алматинскую площадку для переговоров. И если эти усилия окажутся результативными, то Касым-Жомарт Токаев может войти в историю, как один из политических лидеров, смогших поставить точку в азербайджано-армянском конфликте. Нормализация отношений между Баку и Ереваном, принесёт выгоду обоим союзниками Казахстана. И в положительном разрешении этого вопроса большую роль может сыграть Франция, имеющая определённое влияние на Армению.

Второе, что немаловажно, Токаев, как мне кажется, продолжает выполнять функции связного между Парижем и Москвой. Если мы посмотрим на то, в каком порядке проходили осенние встречи Президента Токаева с его французским коллегой в течение последних трех лет, то обратим внимание, что они были: либо сразу после посещения Москвы (в 2022 году), либо Президент Франции приезжал в Астану, а за ним следом прилетал его российский коллега (2023 год). Или же, как будет в этом году: Токаев посещает Париж, и спустя 4 дня в Астану планируется прилет Путина.

Запад, в том числе и Франция, самоизолировались от взаимодействия с Россией. Но, даже сейчас, в период обострённой конфронтации существует необходимость поддержания коммуникации, которую возможно пока нельзя осуществлять "открыто". В повестку такой коммуникации может быть включён широкий перечень вопросов от сохранения экономического взаимодействия в ряде стратегических сфер, до обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине, и возвращения пленных французов, участвовавших в военных действиях на стороне Киева. Несомненно, что от такой коммуникации получают выгоду, как в Москве, так и в Париже. Повторюсь, не зря Эмманюэль Макрон в социальной сети Х написал пост на казахском языке, подчеркнув важность встречаемого им гостя, и, наверное, той помощи, которую оказывает ему Касым-Жомарт Токаев.