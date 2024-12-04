Казахстан и Франция подписали документ о сотрудничестве в сохранении озера Балхаш

Министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали соглашение о сотрудничестве. Договорённость достигнута на международном саммите One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz.

Со стороны Министерства водных ресурсов и ирригации РК в церемонии подписания соглашения участвовал первый вице-министр Болат Бекнияз. Цель документа – развитие сотрудничества в области сохранения озера Балхаш.

Соглашение предусматривает выделение министерству водных ресурсов и ирригации гранта в размере 1,35 миллиона евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш. Французская сторона проведёт масштабное исследование бассейна озера, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. В нём пропишут меры по сохранению внутренних вод водоёма.

Кроме того, министерство подписало с BRGM меморандум о взаимопонимании в области водных ресурсов. Документ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в этой сфере.