Казахстан и Франция обменяются опытом по борьбе с коррупцией

Фото: пресс-службы Антикора

Антикоррупционные ведомства Казахстана и Франции подписали совместный Меморандум об обмене опытом по борьбе с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

В рамках официального визита Главы государства во Францию, а также в реализацию ранее достигнутых договорённостей в вопросах противодействия коррупции в Париже Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов встретился с Директором Французского агентства по противодействию коррупции с Шарлем Дюшеном.

В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с коррупцией.

"В рамках данного документа между двумя сторонами планируется осуществление обмена опытом в вопросах предупреждения коррупции, устранения её предпосылок и последствий, стратегического планирования антикоррупционной политики, профессиональными знаниями и исследованиями в сфере противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, антикоррупционные ведомства двух стран намерены организовать совместные программы обучения для повышения квалификации своих сотрудников.