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пресс-службы Антикора Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18
151
Фото: пресс-службы Антикора

Казахстан и Франция обменяются опытом по борьбе с коррупцией

Антикоррупционные ведомства Казахстана и Франции подписали совместный Меморандум об обмене опытом по борьбе с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора. 

В рамках официального визита Главы государства во Францию, а также в реализацию ранее достигнутых договорённостей в вопросах противодействия коррупции в Париже Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов встретился с Директором Французского агентства по противодействию коррупции с Шарлем Дюшеном.

В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с коррупцией.

"В рамках данного документа между двумя сторонами планируется осуществление обмена опытом в вопросах предупреждения коррупции, устранения её предпосылок и последствий, стратегического планирования антикоррупционной политики, профессиональными знаниями и исследованиями в сфере противодействия коррупции", - говорится в сообщении.

Кроме этого, антикоррупционные ведомства двух стран намерены организовать совместные программы обучения для повышения квалификации своих сотрудников.

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#Антикоррупционная служба #меморандум
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:18
151
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