В Алматы стартовал важный экологический семинар, посвящённый разработке Мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш, передаёт BaigeNews.kz. В течение двух дней специалисты из Казахстана и Франции обсуждают стратегию защиты одного из крупнейших водоёмов Центральной Азии, экосистема которого находится под угрозой.

Инициатором проекта выступил Информационно-аналитический центр водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации РК. Представленная Дорожная карта включает комплексные мероприятия по мониторингу качества воды, цифровизации гидросистем, рациональному использованию ресурсов и сотрудничеству с КНР в бассейне реки Или.

Партнёрами в проекте выступают Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM). Французские эксперты уже приступили к сбору данных и готовятся к полевым выездам для изучения состояния скважин, гидропостов и ирригационных систем в регионе.

"Мы переходим от точечных решений к комплексному подходу. Мастер-план станет основой устойчивого управления водными ресурсами, балансируя интересы экологии, экономики и общества", - отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Ранее мы сообщали, что за год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 сантиметров. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров.