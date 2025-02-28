Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов совместно с Временным поверенным в делах Представительства Европейского Союза Йоханнесом Бауром провел 16-ое заседание диалоговой платформы "Казахстан – Евросоюз" с участием руководителей дипломатических миссий государств-членов ЕС, а также главами ряда ведущих европейских промышленных компаний, передаёт BaigeNews.kz.

Евросоюз является важным партнером Казахстана на международной арене. За период с 2005 по 2024 годы общий валовый приток прямых инвестиций из стран Союза в Казахстан составил свыше $200 млрд, это 47,8% от общего объема ПИИ в страну.

"На сегодняшний день Европейский Союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. На его долю приходится более трети внешней торговли страны и половины привлеченных инвестиций. Взаимный товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос на 17% и почти достиг 50 млрд долларов. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении и диверсификации поставляемой в Европу товарной номенклатуры", — отметил Олжас Бектенов.

В целях наращивания торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ведется системная работа по созданию максимально благоприятного делового климата для притока частных инвестиций.



Реализуется обновленная Концепция инвестиционной политики до 2029 года, которая направлена на запуск нового инвестиционного цикла и выполнение стратегической задачи по удвоению ВВП страны.

Правительство внедряет цифровые решения в госуправление для дебюрократизации и оптимизации нормативных процедур. Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, а также порталы minerals.gov.kz e-qazyna.kz , обеспечивающие прозрачность процессов лицензирования. Совершенствуется законодательная база для приоритетного развития переработки сырья и выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Принимаемые меры нацелены на устранение барьеров для бизнеса, либерализацию экономики.

"Совместно с Казахстаном мы разрабатываем следующую Дорожную карту стратегического партнерства на 2025-2026 годы, уделяя особое внимание конкретным действиям, таким как поддержка цифровизации и управления геоданными", - отметил Йоханнес Баур.

С предложениями об укреплении взаимодействия в сферах торговли, науки и промышленной кооперации выступили посол Германии Моника Иверсен, посол Франции Сильван Гиоге, Временный Поверенный в делах Польши Михал Рафал Лабенда.

Ряд инициатив в области горнодобывающей промышленности озвучили генеральный директор испанской компании Xcalibur Multiphysics, мирового лидера в области аэрогеофизики и картографической геофизики, Андрес Бланко; вице-президент региона Центральной Азии финской компании Metso, крупного поставщика оборудования, Камиль Аляутдинов; региональный генеральный менеджер по Центральной Азии шведской компании Epiroc, ведущего мирового производителя оборудования и решений для горнодобывающей промышленности, инфраструктуры и добычи природных ресурсов, Камшат Галиева.

Поднятые вопросы прокомментировали руководства министерств промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования РК. Поднятые вопросы прокомментировали руководства министерств промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, науки и высшего образования РК.

Вместе с тем Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил главам дипломатических миссий проблемные вопросы, напрямую влияющие на деловую активность отечественного бизнеса, с которыми сталкиваются казахстанские предприниматели. В частности, поднята тема визовых процедур.