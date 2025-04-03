В рамках саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом в различных сферах, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из ключевых вопросов стало углубление партнерства в области экономики, цифровизации и инноваций. Токаев отметил, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой взаимодействия между Казахстаном и ЕС. Он обозначил четыре приоритетных направления для дальнейшего сотрудничества: энергетику, инфраструктурные и промышленные проекты, развитие транспортных и логистических сетей, а также цифровые инновации и искусственный интеллект.

Фон дер Ляйен поддержала важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута. Она также поздравила Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане, что является важным шагом в развитии страновой экономики.

Кроме того, президенты договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС и обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами.

Токаев и фон дер Ляйен также положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении визового режима, что существенно упростит передвижение граждан между Казахстаном и Европейским Союзом.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой.