Казахстан и его столица стали открытием для спортивного журналиста из Камеруна

Спортивный журналист из Камеруна Бен Коллинз, прибывший на чемпионат мира по самбо, поделился своими впечатлениями о Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".

"Я впервые посетил Казахстан. Это стало для меня удивительным открытием. Астана — современный и красивый город с уникальной архитектурой и чистыми улицами. Конечно, меня поразило обилие снега — его здесь действительно много, и он настоящий, искрящийся на солнце", — сказал Бен Коллинз.

Его поразило, как люди заботятся о своем городе.