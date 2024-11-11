  • 11 Ноября, 03:58
  • BAIGENEWS

Казахстан и его столица стали открытием для спортивного журналиста из Камеруна

Сегодня, 03:32
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скриншот с видео Сегодня, 03:32
Сегодня, 03:32
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Фото: скриншот с видео

Спортивный журналист из Камеруна Бен Коллинз, прибывший на чемпионат мира по самбо, поделился своими впечатлениями о Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".

"Я впервые посетил Казахстан. Это стало для меня удивительным открытием. Астана — современный и красивый город с уникальной архитектурой и чистыми улицами. Конечно, меня поразило обилие снега — его здесь действительно много, и он настоящий, искрящийся на солнце", — сказал Бен Коллинз.

Его поразило, как люди заботятся о своем городе.

"Когда я ехал из гостиницы на арену, видел, как люди чистят улицы. Это замечательно, что жители этого города так заботятся об экологии, стремятся поддерживать чистоту и порядок. Я рад, что чемпионат мира по самбо проходит именно здесь, в такой потрясающей столице", — добавил журналист.

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