  • 3 Апреля, 19:56
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Казахстан и ЕБРР договорились о финансировании 25 проектов на $935 млн

Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо

Сегодня, 19:33
АВТОР
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Акорда Сегодня, 19:33
Сегодня, 19:33
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Фото: Акорда

В ходе встречи с Президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества в различных секторах экономики, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из ключевых моментов обсуждения стало соглашение между Правительством Казахстана и ЕБРР, согласно которому в 2024 году будет профинансировано 25 проектов на сумму $935 млн.

Также, Рено-Бассо представила обновленную информацию о реализации программы "зеленого" перехода, в рамках которой банк планирует инвестировать €2 млрд в устойчивое развитие и экологические проекты.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Европейский банк за содействие в развитии банковского сектора Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере и отметили важность дальнейшего сотрудничества в рамках устойчивого и инновационного развития экономики.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты для дальнейшего партнерства с ЕС на встрече с Урсулой фон дер Ляйен.

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