Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев встретился с генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Шэнь Яньфэном, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча состоялась в рамках конкурентного диалога с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС в Казахстане.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области атомной энергетики. Алмасадам Саткалиев подчеркнул важность партнёрства с CNNC, отметив опыт компании в строительстве и эксплуатации современных ядерных реакторов. Он подчеркнул, что целью конкурентного диалога является выбор оптимального технологического и экономического решения для Казахстана.

Глава CNNC Шэнь Яньфэн выразил готовность к сотрудничеству и предложил рассмотреть инновационные подходы, основанные на передовых китайских разработках.