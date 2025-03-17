Казахстан и CNNC обсудили сотрудничество в атомной энергетике
Глава CNNC предложил рассмотреть инновационные подходы, основанные на передовых китайских разработках.
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев встретился с генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Шэнь Яньфэном, передаёт BaigeNews.kz.
Встреча состоялась в рамках конкурентного диалога с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС в Казахстане.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области атомной энергетики. Алмасадам Саткалиев подчеркнул важность партнёрства с CNNC, отметив опыт компании в строительстве и эксплуатации современных ядерных реакторов. Он подчеркнул, что целью конкурентного диалога является выбор оптимального технологического и экономического решения для Казахстана.
Глава CNNC Шэнь Яньфэн выразил готовность к сотрудничеству и предложил рассмотреть инновационные подходы, основанные на передовых китайских разработках.
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