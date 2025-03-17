  • 17 Марта, 20:28
  • BAIGENEWS

Казахстан и CNNC обсудили сотрудничество в атомной энергетике

Глава CNNC предложил рассмотреть инновационные подходы, основанные на передовых китайских разработках.

Сегодня, 18:57
АВТОР
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Минэнерго РК Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
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Фото: Минэнерго РК

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев встретился с генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Шэнь Яньфэном, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча состоялась в рамках конкурентного диалога с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС в Казахстане.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области атомной энергетики. Алмасадам Саткалиев подчеркнул важность партнёрства с CNNC, отметив опыт компании в строительстве и эксплуатации современных ядерных реакторов. Он подчеркнул, что целью конкурентного диалога является выбор оптимального технологического и экономического решения для Казахстана.

Глава CNNC Шэнь Яньфэн выразил готовность к сотрудничеству и предложил рассмотреть инновационные подходы, основанные на передовых китайских разработках.

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