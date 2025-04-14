  • 14 Апреля, 16:35
  • BAIGENEWS

Казахстан и Chevron обсудили развитие нефтегазового сектора

Президент обсудил с главой Chevron новые инвестиции и энергетическое сотрудничество.

Сегодня, 15:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем совета директоров корпорации Chevron Майклом Уиртом. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и дальнейшие перспективы стратегического сотрудничества, в том числе реализация крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Токаев:

  • отметил ключевую роль Chevron в устойчивом развитии энергетического сектора Казахстана;

  • поздравил с успешным завершением проекта по расширению Тенгизского месторождения;

  • подчеркнул необходимость увеличения участия отечественных компаний в нефтегазовой отрасли;

  • выразил готовность к дальнейшему углублению партнёрства на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

В свою очередь, Майкл Уирт:

  • подтвердил, что Казахстан остаётся стратегическим и надёжным партнёром для Chevron;

  • подчеркнул, что с 1993 по 2024 годы совместное предприятие "Тенгизшевройл" вложило значительные инвестиции в экономику страны.

Стороны договорились продолжать совместную работу, направленную на развитие энергетической отрасли и укрепление экономических связей.

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