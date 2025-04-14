Казахстан и Chevron обсудили развитие нефтегазового сектора
Президент обсудил с главой Chevron новые инвестиции и энергетическое сотрудничество.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем совета директоров корпорации Chevron Майклом Уиртом. В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и дальнейшие перспективы стратегического сотрудничества, в том числе реализация крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, передаёт BaigeNews.kz.
Президент Токаев:
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отметил ключевую роль Chevron в устойчивом развитии энергетического сектора Казахстана;
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поздравил с успешным завершением проекта по расширению Тенгизского месторождения;
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подчеркнул необходимость увеличения участия отечественных компаний в нефтегазовой отрасли;
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выразил готовность к дальнейшему углублению партнёрства на взаимовыгодной и долгосрочной основе.
В свою очередь, Майкл Уирт:
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подтвердил, что Казахстан остаётся стратегическим и надёжным партнёром для Chevron;
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подчеркнул, что с 1993 по 2024 годы совместное предприятие "Тенгизшевройл" вложило значительные инвестиции в экономику страны.
Стороны договорились продолжать совместную работу, направленную на развитие энергетической отрасли и укрепление экономических связей.
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