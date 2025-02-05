В Софии состоялась официальная церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана и Комиссией по изъятию незаконно приобретенного имущества Болгарии, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны выразили намерение активно развивать взаимодействие и обозначили ключевые аспекты сотрудничества, включая обмен опытом в сфере розыска, выявления, ареста и возврата активов.

Проведена первая официальная двусторонняя встреча делегаций двух ведомств.

Болгарская сторона поделилась опытом в области обнаружения, отслеживания и управления активами, полученными в результате совершения коррупционных и иных преступлений.

Председатель Комитета, в свою очередь, рассказал о механизмах и способах возврата активов, применяемых в Казахстане, а также проинформировал о результатах работы с приведением конкретных примеров использования возвращённых средств на развитие страны.