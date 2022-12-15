Казахстан и Белиз установили безвизовый режим

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Казахстан устанавливает безвизовый режим со страной-членом Карибского сообщества CARICOM, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал МИД РК.

Постоянные представители при Организации Объединённых Наций Республики Казахстан Акан Рахметуллин и Белиза Карлос Фуллер подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, ставшее первым со странами Карибского сообщества.

Подписание международного договора подтвердило намерение Казахстана и Белиза в углублении дружественных отношений, расширении конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, а также упрощении официальных и деловых визитов между двумя странами.