Казахстан и Беларусь подписали Дорожную карту о сотрудничестве на 2025-2029 годы

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели переговоры в г. Минске. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Внимание уделено промышленной кооперации, сельскому хозяйству с упором на проекты по глубокой переработке пшеницы, строительной индустрии, транспорту, IT-сфере, туризму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы казахстанского кабмина.

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев т.г. составил 600 млн долларов. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев т.г. объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.

"Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле – 14 проектов на сумму 277,5 млн долларов с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более 200 млн долларов и создано 1,6 тыс. рабочих мест. На заводах осуществляется сборка тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной сельскохозяйственной техники. Еще три проекта находятся на стадии реализации", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.

"По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов, среди которых: Дорожная карта между правительствами Казахстана и Беларуси о развитии торгово-экономического сотрудничества на 2025-2029 годы, нацеленная на пополнение пула совместных проектов и установление более тесных связей между деловыми кругами; Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Kazakh Tourism" и Национальным агентством по туризму Республики Беларусь, предусматривающее обмен опытом в области экологического, горнолыжного, сельского, медицинского и детско-юношеского туризма; План мероприятий по взаимодействию в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы", - добавили в пресс-службе премьер-министра РК.

В Минске также состоялось посещение Парка высоких технологий, где Олжасу Бектенову были представлены цифровые проекты, реализуемые в сферах облачных технологий, кибербезопасности, финансовом секторе и др.

Ранее сообщалось, что Беларусь официально вступила в БРИКС.