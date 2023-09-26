Казахстан и Беларусь обсуждают запуск 4 проектов на 800 рабочих мест

Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию промышленных кооперационных проектов обсудили премьер-министры Казахстана и Беларуси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Встреча состоялась в преддверии международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Казахстан".

Алихан Смаилов подчеркнул, что Беларусь является важным торгово-экономическим партнёром для Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 23% и перешагнул порог в 1 млрд долларов.

Вместе с тем одним из драйверов партнёрства между странами является промышленная кооперация. Так, уже реализовано 8 проектов на сумму порядка 180 млн долларов, на базе которых создано 1400 новых рабочих мест. На стадии реализации находятся 2 проекта на 19 млн долларов. При этом ведомства РК и РБ прорабатывают запуск еще 4 проектов на сумму свыше 100 млн долларов с созданием порядка 800 рабочих мест.

"Казахстан заинтересован в развитии индустриального сотрудничества, реализации новых совместных проектов и расширении мощностей действующих производств", — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко отметил, что успешные кооперационные проекты РК и РБ могут служить моделью для дальнейшего развития этого направления.

"Действующие совместные производственные мощности уже позволяют изготавливать в Казахстане до 10 тыс. тракторов и до 1 тыс. комбайнов в год. Рассчитываем на дальнейшую поддержку этих проектов", — сказал Головченко.

Наряду с этим он обозначил перспективы углубления взаимодействия в области агропромышленного комплекса, производства пожарно-спасательной техники и строительства.

Ранее сообщалось, главы правительств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России ознакомились с продукцией ведущих промпредприятий, представленных на выставке "ИННОПРОМ. Казахстан".