Казахстан и Беларусь обсудили перспективы военного сотрудничества

Астану с официальным визитом посетил руководитель оборонного ведомства Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин. Министры обороны Казахстана и Беларуси обсудили перспективы военного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

По традиции белорусский гость принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Отан қорғаушылар".

В Министерстве обороны коллегу из Беларуси встретил министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В этом году Республика Беларусь завершила процедуры приема в члены Шанхайской организации сотрудничества. В этой связи министр обороны Казахстана выразил уверенность в том, что обретение Беларусью статуса полноправного члена придаст деятельности Организации качественно новый импульс.

В ходе встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков и генерал-лейтенант Виктор Хренин затронули вопросы боевой подготовки, проведения совместных учений, военно-спортивных состязаний.

"Казахстан придает важное значение развитию отношений с Республикой Беларусь. В рамках международных организаций, таких как СНГ, ОДКБ и других, Казахстан и Беларусь активно взаимодействуют в вопросах обороны и безопасности. Эти формы сотрудничества в области обороны способствуют укреплению доверия и дружественных отношений между Казахстаном и Беларусью, а также обеспечению безопасности и стабильности в регионе", – сказал генерал-полковник Жаксылыков.

По мнению собеседников, одним из ключевых направлений сотрудничества является военное образование. В военных вузах Беларуси проходят обучение казахстанские офицеры и курсанты. В ближайшее время в Военной академии Республики Беларусь откроется аудитория военного искусства Республики Казахстан.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил коллегу за поддержку инициативы проведения X Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", в котором впервые примут участие суворовцы из Беларуси.

Отметив высокую динамику реализации плана двустороннего сотрудничества, министры обороны подписали соглашение об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах вооруженных сил Казахстана и Беларуси.