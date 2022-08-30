Казахстан и Азербайджан укрепляют транспортно-логистические связи

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Азербайджан и Казахстан нацелены на укрепление транспортно-логистических связей, передает BaigeNews.kz. Об этом изданию Trend сообщил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. По его словам, основная задача, стоящая перед двумя странами, состоит в увеличении взаимного товарооборота.

"За последние пять лет товарооборот между двумя странами многократно вырос. На фоне военных действий между Украиной и Россией растет роль транзита грузов как через Азербайджан, так и Казахстан. В связи с этим мы на первом заседании азербайджано-казахстанского делового совета заключили соответствующие меморандумы с транспортно-логистическими компаниями наших стран. В рамках этих работ планируется также обеспечить синергию портов Актау и Баку", - сказал Еренов.

Кроме того, по словам председателя правления, видится потенциал развития отношений в области строительства, в том числе производстве стройматериалов, в энергетике и некоторых других сферах.