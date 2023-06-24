Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов

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В рамках официального визита премьер-министра РК Алихана Смаилова в Баку подписаны меморандумы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Документ с казахстанской стороны подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев.

"С министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве в сфере расширения транспортного взаимодействия и цифровизации, который направлен на создание цифрового транспортного коридора. Документ предусматривает повышение эффективности при мультимодальных перевозках по Транскаспийскомумеждународному транспортному коридору "Восток-Запад". Ожидается, что данныймеморандум создаст условия для построения логистической цепочки в режиме онлайн, а также организации перевозок грузов по принципу "бесшовного транзита", — сообщили в МИИР РК.

В этот день был заключён еще один меморандум с министерством экономики Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области поставок судов и железнодорожных локомотивов, который направлен на развитиесотрудничества и увеличение производственных возможностей в сфере машиностроения.

В частности, производство казахстанской локомотивной железнодорожной техники и азербайджанского судостроительного предприятия.