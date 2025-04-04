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Казахстан хочет сотрудничать с международными организациями в части подготовки спортсменов

Сегодня, 10:12
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с руководителями международных спортивных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Во встрече приняли участие вице-президент Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов и Олимпийского комитета Катара Шейх Джоан Бин Хамад Бин Халифа Аль-Тани, генеральный директор Олимпийского Совета Азии и World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам, вице-президент Национального Олимпийского комитета Катара Тани Абдулрахман Аль-Каууари.

Обсуждены вопросы развития международного спортивного сотрудничества, поддержки олимпийского движения и создания условий для развития профессионального и массового спорта.

Рассмотрены перспективы сотрудничества Казахстана с международными спортивными организациями в части подготовки спортсменов и проведения совместных учебно-тренировочных сборов, модернизации спортивной инфраструктуры, возможности расширения взаимодействия в развитии водных видов спорта. Отмечено, что спортивная кооперация играет важную роль в популяризации массового спорта. 

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