Разработать эффективные меры борьбы с паводками призвал депутат Сената Парламента Андрей Лукин, передает BaigeNews.kz.

На правительственном часе по вопросам подготовки к весенним паводкам депутат напомнил о масштабах прошлогодних паводков. Они нарушили жизнь свыше ста населенных пунктов. Самая сложная обстановка сложилась в западных регионах и на севере Казахстана. Там паводки прошли в двух фазах.

"Понимание причин и последствий этих природных явлений, а также разработка эффективных мер по их предотвращению и минимизации ущерба – это наша общая ответственность. В связи с этим Президентом страны были даны конкретные поручения. Цель сегодняшнего мероприятия - узнать, как выполняются поручения Главы государства, каково состояние гидротехнических сооружений, гидрометеорологических служб, как продвигается вопрос с незаконным строительством населенных пунктов на участках, подвергающихся риску затопления, достаточно ли сил и средств и многие другие", - рассказал Андрей Лукин.

Депутат подчеркнул, что весеннее половодье ежегодно представляют собой серьезную угрозу для многих регионов Казахстана. В особенности прошлогодние беспрецедентные паводки стали серьезным испытанием для всех.