Представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциации финансистов Казахстана, кредитных бюро, банков второго уровня и независимых экспертов обсуждают проект нового закона "О кредитных рейтинговых агентствах", передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель законопроекта — защитить права и интересы пользователей кредитных рейтингов и рейтингуемых лиц, а также создать благоприятные условия для развития местного рынка рейтинговых услуг и укрепления финансовой инфраструктуры.

Заместитель Председателя Агентства Мария Хаджиева подчеркнула, что принятие закона будет способствовать улучшению системы оценки рисков, повышению прозрачности финансовых операций и укреплению доверия со стороны инвесторов. Она также отметила, что проект создаст условия для развития независимой рейтинговой оценки, что позволит Казахстану снизить зависимость от международных рейтинговых агентств.

Документ разработан на основе передового международного опыта, включая лучшие практики Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Проект закона включает семь ключевых направлений, включая требования к деятельности кредитных рейтинговых агентств, процедуры признания международных и иностранных агентств, а также управление конфликтами интересов.

Проект закона прошел публичные обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА", и участники круглого стола выразили поддержку его принятию.