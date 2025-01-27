Казахстанцев хотят призвать на обязательные воинские сборы
Всего призыву подлежат 3000 военнообязанных.
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
227Фото: akorda.kz
Министерство обороны подготовило проект приказа "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Открытые НПА"
"В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", - говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа возлагается на первого замминистра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.