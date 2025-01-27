Министерство обороны подготовило проект приказа "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Открытые НПА"

"В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы", - говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа возлагается на первого замминистра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.