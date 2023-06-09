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Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским, передаёт BaigeNews.kz.
Президент поблагодарил Януша Войчеховского за участие в Международном форуме Астана в качестве спикера.
"Для меня стало приятной неожиданностью, что у вас есть особая связь с нашей страной. Ваша мама проживала в Казахстане во время Второй мировой войны. Поэтому мы очень рады Вашему визиту. В Казахстане проживают представители польской диаспоры. У нас есть общие культурно-духовные связи. Такие известные личности, как Бенедикт Поляк, Адольф Янушкевич, Густав Зелинский, Александр Затаевич внесли значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана", отметил глава государства.
Президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским Союзом – крупнейшим торговым партнером Казахстана.
"Недавно в Кыргызстане мы провели встречу нового формата "Центральная Азия – Европейский Союз". До этого первая встреча состоялась в Астане. Нам следует продолжать поддерживать такой формат встреч на высоком уровне, чтобы продемонстрировать нашу приверженность и стремление к более тесным отношениям. В начале этого года мы отметили знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС. Я думаю, что у нас есть большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Токаев.
Глава государства проинформировал Еврокомиссара о проводимых в Казахстане реформах, а также о преобразованиях, способствующих развитию демократии, защите прав человека и верховенству закона.
Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам президента, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов.
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