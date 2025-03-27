Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональную безопасность и перспективы развития экономических связей, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что взаимные визиты президентов Казахстана и Армении в прошлом году придали новый импульс двусторонним отношениям. Он подчеркнул, что Казахстан с симпатией относится к армянскому народу и открыт к расширению партнерства.

"Ваш первый официальный визит в Астану имеет важное значение с точки зрения продвижения нашего партнерства. Мы с большой симпатией относимся к армянскому народу, к вашему государству", – подчеркнул Президент.

Отдельное внимание было уделено процессу мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Токаев приветствовал завершение переговоров по соглашению о мире и выразил уверенность, что это станет важным шагом к стабильности в регионе.

Арарат Мирзоян поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и подчеркнул, что Ереван разделяет стратегический подход Астаны к развитию отношений. По его словам, профильные министерства двух стран уже работают над реализацией договоренностей, достигнутых во время визита Токаева в Армению.

Одним из ключевых итогов встречи стало заявление о готовности Казахстана увеличить экспорт в Армению на $350 млн. Также обсуждались совместные проекты в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.