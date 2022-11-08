Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии – Смаилов

Фото: пресс-службы Правительства РК

Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии, заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов, выступая на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), проходящем в Египте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В работе климатического саммита принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступают с "национальными обращениями", в которых представляют видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

В своей речи Алихан Смаилов отметил твердую и неизменную приверженность Казахстана целям и задачам Парижского соглашения по климату.

"Наша страна поставила перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять Стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом: впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ", — сказал премьер.

По его словам, сегодня в Казахстане доля "зелёной" энергии в общей выработке составляет порядка трёх процентов. При этом планируется нарастить её производство до 15 процентов – на семь дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также планируется снизить минимум на 15 процентов.

"У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров "зелёной" энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к "зелёным" технологиям", — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в этой связи наша страна уделит особое внимание увеличению производства и экспорта "зелёного" водорода.

"Отдельно хочу отметить важность технологической модернизации, в частности, необходимость внедрения обмена знаниями и передачи "чистых" технологий, в том числе в рамках Парижского соглашения", — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, Правительство РК принимает меры по стимулированию "зелёных" инвестиций и готово предложить Международный финансовый центр "Астана" в качестве уникального регионального инвестиционного центра "зелёных" финансов.

"Мы также прилагаем значительные усилия в рамках нового Экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке двух миллиардов деревьев до 2025 года", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер отметил беспрецедентный масштаб вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.