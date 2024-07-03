Казахстан готов создать благоприятные условия для китайских компаний - Касым-Жомарт Токаев

По завершении двусторонних переговоров Президент Казахстана и Председатель Китая выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Си Цзиньпину за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

“Безусловно, Ваш сегодняшний визит является поистине знаменательным событием в летописи казахско-китайских отношений. Считаю, что он также служит ярким свидетельством Вашего намерения вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Со своей стороны полностью разделяю и поддерживаю Ваше благородное устремление. Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран. Действительно, контакты между Казахстаном и Китаем имеют глубокие исторические корни”, – сказал Президент.

Глава нашего государства отметил, что тесные казахско-китайские торговые и гуманитарные связи испокон веков активно развивались на основе взаимной поддержки и выразил уверенность в их светлом будущем.

“Наши народы связаны священными узами согласия и единства, начало которым было положено на Великом шелковом пути. Многовековая история сосуществования наших государств свидетельствует о том, что со стороны Китая казахский народ никогда не испытывал ни зла, ни невзгод. Напротив, Китай не раз протягивал нам руку помощи. Я твердо убежден в том, что у нас всегда были, есть и будут близкие отношения и настоящая дружба”, – заявил Президент Казахстана.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вместе с Председателем Китая он и впредь будет направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления

“Хочу отметить, что прочные политические отношения между Казахстаном и Китаем развиваются в духе взаимного доверия и поддержки. Между нами нет нерешенных вопросов. Мы намерены объединить наши силы во имя активизации торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей. Только что мы с Председателем Си Цзиньпином подписали Совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более, у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин – один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов”, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16 % и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.