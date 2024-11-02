Казахстан готов снять ограничения на ввоз свинины из 16 регионов России

Казахстан заявил о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через страну ещё с 16 регионов Российской Федерации. Об этом стало известно на переговорах заместителей глав правительств Казахстана и России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz

Вопросы сотрудничества двух стран обсудили заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

"Казахстанская сторона информировала о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через Казахстан еще с 16 регионов Российской Федерации. Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени. Напомним, в этом году поэтапно, начиная с января, были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов РФ", — говорится в сообщении.

Также участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран.

Стороны отметили общую готовность информационных систем для обмена электронными ветеринарными сопроводительными данными и в сфере карантина растений. Теперь предстоит этап межгосударственного тестирования казахстанской ИС со стороны ЕЭК. После успешного завершения данных процедур и интеграции казахстанской и российской информационных систем участники смогут в режиме онлайн иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных грузов, а также к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение сельхозтоваров.

Это значительно упростит и ускорит транспортировку экспортно-импортных операций по растительной и животноводческой продукции.