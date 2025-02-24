Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев прибыл с первым официальным визитом в Казахстан. На встрече с ним премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил, что правительство готово поддерживать партнерство между двумя странами, передает BaigeNews.kz.

"Правительство Казахстана всегда готово поддерживать высокую динамику стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном по всем направлениям. Уважаемый Адылбек Алешович, я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет площадкой для всестороннего обмена мнениями с целью дальнейшего развития взаимных отношений", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что первая официальная поездка в Астану Касымалиева имеет особое символическое значение.

"Постоянные связи между нашими Главами государств, основанные на доверии и искренней дружбе, способствовали тому, что наши многосторонние отношения вышли на новые уровни. В частности, в прошлом году состоялся официальный визит Президента Кыргызстана Садыр Нургожоевича Жапарова в Астану и очередное заседание Высшего межгосударственного совета. Подписание соглашения "Об углублении союзнических отношений" действительно добавило важные события в историю межгосударственных отношений. В этом году запланирован визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Это безусловно придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних связей", - сказал Бектенов.

Олжас Бектенов также добавил, что встреча позволит обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня для качественного дополнения предстоящих переговоров. Главы государств поставили задачу увеличить товарооборот между двумя странами до 3 миллиардов долларов к 2030 году. Правительства продолжают работать в направлении реализации этой задачи. За последние 15 лет объем инвестиций Казахстана в кыргызскую экономику увеличился до 1,3 миллиарда долларов.

"Доверительные взаимоотношения глав наших государств в духе взаимного уважения и искренней дружбы способствуют выводу многогранного сотрудничества на новый уровень. Укрепление и углубление торговых отношений несет мультипликативный эффект для развития экономик двух стран. Отрадно отметить, что по итогам прошлого года показатели взаимной торговли вновь увеличились, составив $1,7 млрд. Вместе с тем, мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономического взаимодействия", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Культурно-гуманитарные связи также устойчиво развиваются, отметил Бектенов. Проведено ряд мероприятий, которые существенно способствовали укреплению взаимодействия между молодежью и интеллигенцией двух стран.