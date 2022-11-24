Казахстан готов нарастить поставки продукции в Канаду

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Перспективы укрепления казахстанско-канадских отношений обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и специальный посланник премьер-министра Канады по ЕС и Европе, посол Канады во Франции Стефан Дион, передаёт BaigeNews.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул, что между странами поступательно развивается комплексное торгово-экономическое партнёрство.

В прошлом году объём взаимной торговли вырос более чем на 34 процента, составив порядка 500 миллионов долларов.

За девять месяцев этого года показатель уже достиг почти 730 миллионов долларов.

Объём прямых канадских инвестиций в экономику Казахстана также продолжает расти: в прошлом году он превысил 385 миллионов долларов.

"Мы видим существенный потенциал по дальнейшему укреплению инвестиционного сотрудничества и увеличению объёмов взаимной торговли. Казахстан готов нарастить поставки 45 видов своей продукции в различных секторах экономики на 255 миллионов долларов", — сказал Алихан Смаилов.

В части практического взаимодействия Стефан Дион заострил внимание на перспективах укрепления сотрудничества в энергетическом секторе, в том числе по развитию ВИЭ и декарбонизации.