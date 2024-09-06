Казахстан готов нарастить поставки несырьевых товаров в Сербию на $500 млн

Перспективы и новые направления сотрудничества обсудили в Белграде (Сербия) на III заседании казахстанско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передаёт BaigeNews. Казахстанскую сторону возглавил заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин.

Сербия является важным торговым партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе.

"У нас большой потенциал торгового сотрудничества: мы готовы предложить Сербии поставки свыше 90 видов несырьевых товаров на сумму более $500 млн. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, транспортные средства, строительные товары. Для этого у нас есть все производственные и транспортно-логистические возможности", - обратился Серик Жумангарин к участникам заседания.

Заместитель Премьер-Министра – министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич также выразил заинтересованность в углублении торгово-экономического партнерства между странами, подчеркнув, что III заседание межправкомиссии станет серьезным шагом к созданию новых совместных проектов.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, Казахстан готов нарастить экспорт в Сербию бобовых культур, лука, гречихи, круп и пшеницы. В сфере животноводства, помимо возможностей поставок рыбы и рыбной продукции, меда, птицы, конины, говядины и молочных продуктов, наша страна может рассмотреть поставки свинины. В то же время, с учетом строительства в новых молочно-товарных ферм, Казахстан заинтересован в импорте из Сербии племенных коров и племенного материала. Важным вопросом повестки заседания стала сфера транспорта. Как отметил вице-премьер Казахстана, действующая правовая база между Казахстаном и Сербией позволяет выполнять 14 пассажирских рейсов в неделю между нашими странами.

"В аэропортах Казахстана действует режим “открытого неба”. Открытие прямых рейсов между нашими странами позволило бы стать Сербии транспортным хабом в Европу. Также мы заинтересованы в развитии транзита для грузоперевозок из Казахстана и Китая в Сербию и далее в страны Европы. Предлагаем рассмотреть в этих целях возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута", — информировал Серик Жумангарин.

В преддверии проведения в Сербии выставки EXPO-2027 на заседании межправкомиссии был презентован казахстанский опыт проведения выставки EXPO-2017, признанной Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой в истории. Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в области трудоустройства, науки, образования, туризма, здравоохранения, культуры и спорта.