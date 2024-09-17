Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок - Токаев
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Исходя из общих интересов, Касым-Жомарт Токаев представил свое видение ключевых направлений совместной работы, передаёт BaigeNews.
"Первое. Увеличение товарооборота. Приоритетная задача – увеличение торговых показателей за счет эффективной реализации совместных региональных проектов, расширения номенклатуры товаров. К примеру, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 млн долларов", – сказал Глава нашего государства.
Вторым приоритетом Президент назвал расширение сотрудничества в энергетической сфере.
"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче "зеленой" энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Еще одним важным направлением Глава государства считает развитие промышленной кооперации, в том числе наращивание поставок в Германию критически важных материалов.
"Казахстан приглашает немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов. Предлагаю наладить сотрудничество по принципу "сырье в обмен на технологии" с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более 500 млн долларов. Мы готовы и далее предоставлять германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны. Считаю целесообразным при поддержке наших европейских партнеров создать Региональный Исследовательский центр по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования", – сказал Президент Казахстана.
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