Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок - Токаев

Исходя из общих интересов, Касым-Жомарт Токаев представил свое видение ключевых направлений совместной работы, передаёт BaigeNews.

"Первое. Увеличение товарооборота. Приоритетная задача – увеличение торговых показателей за счет эффективной реализации совместных региональных проектов, расширения номенклатуры товаров. К примеру, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 млн долларов", – сказал Глава нашего государства.

Вторым приоритетом Президент назвал расширение сотрудничества в энергетической сфере.

"Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче "зеленой" энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним важным направлением Глава государства считает развитие промышленной кооперации, в том числе наращивание поставок в Германию критически важных материалов.