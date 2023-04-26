Казахстан готов нарастить экспорт своей продукции в Иран — Алихан Смаилов

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Казахстан готов нарастить экспорт в Иран по 75 товарным позициям на сумму порядка 250 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе переговоров с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передаёт BaigeNews.kz.

Переговоры прошли в рамках официального визита Смаилов в Иран, сообщает пресс-служба главы правительства РК. По данным официальной статистики, за прошлый год товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос почти на 20% до 528 миллионов долларов. И Казахстан готов нарастить экспорт по 75 товарным позициям на сумму порядка 250 миллионов долларов.

"Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала мы сможем довести показатель взаимной торговли до трёх миллиардов долларов. Для этого у нас имеются серьёзные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство, промышленность", — сказал Алихан Смаилов.

Особенно перспективным видится наращивание поставок в сфере сельского хозяйства, доля которой во взаимной торговле превышает 70%. Так, имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до миллиарда долларов.

"В этой части Казахстан готов обеспечить поставки на иранский рынок муки, кондитерских и макаронных изделий, мясной продукции, растительных масел и другого. При этом для Казахстана представляют интерес ранние овощи и фрукты, потребность в которых вырастает в период межсезонья", — отмечается в пресс-релизе.

Ещё одним важным направлением является развитие международных транспортных коридоров посредством снятия административных и технических барьеров, модернизации автомобильных и железных дорог, а также увеличения логистических мощностей морской инфраструктуры. Особое значение в этой части имеет транспортный коридор "Север-Юг" и конкретно маршрут "Казахстан-Туркменистан-Иран".

Со своей стороны Мохаммад Мохбер обозначил перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, туризме и других отраслях. И призвал максимально использовать возможности региональных и международных транспортных коридоров для наращивания грузопотока.

Стороны выразили готовность разработать дорожную карту по реализации достигнутых договорённостей.

В рамках переговоров подписаны двусторонние межведомственные и коммерческие документы, среди которых:

- меморандумы о сотрудничестве в сферах туризма, спорта, работы с молодёжью и обучения работников таможни;

- соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад.

⚡️ После встречи состоялся совместный выход к прессе Алихана Смаилова и Мохаммада Мохбера.